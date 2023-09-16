打擊非法賭博拘201人　通緝涉案黑幫頭目

執法部門於昨日(15日)展開一連2日，代號為「飛簷」的反黑行動，以打擊黑幫非法活動及堵截其收入來源，派員滲入多間由黑幫開設或操控的場所，昨晚突擊搜查全港逾40個場所及單位，包括遊戲機中心，非法賭場，無牌酒吧和聯誼會，拘捕147男54女共201人(14至78歲)，當中6人未成年、8人為非華裔及5人持雙程證，多人有黑幫背景。

疑犯包括多名骨幹，涉及販毒、串謀刑事恐嚇、自稱三合會會員、邀請他人成為三合會社團成員、經營非法賭場 、在非法賭場內賭博、違反遊戲機中心牌照條件等罪行。人員檢獲懷疑犯罪得益的現金56萬港元、53部遊戲機、儲值機，讀卡機及儲值卡等賭博工具、大量數簿、價值135萬港元的籌碼、追數紙及紅油等。

執法部門亦通緝一名黑幫頭目，他涉嫌透過持牌聯誼會，開設地下賭場並洗黑錢。該黑幫組織活躍於東九龍，以相關聯誼會作行動基地，聘用多名非法勞工協助經營，聯誼會亦成為區內黑幫集結地。另外，該黑幫亦開設釣魚機、百家樂、德州撲克等非法賭場，並招攬賭徒從事非法收債活動，又在操控的遊戲機中心派出「兌分仔」獲利，變相令遊戲機中心變作賭場。

此外，秀茂坪區在行動中鎖定一個非法收數集團，涉及至少20宗淋紅油等刑事毀壞案件，涉及債務約50萬港元。該集團除開設非法賭場獲利，亦會招攬賭徒或欠賭債人士非法收數填債，或教唆未成年中學生收債，每宗報酬300至500港元，誘使他們淋油、塞匙窿等。

人員發現遊戲機中心內不法分子警覺性甚高，即使熟客亦會多番試探。場內人士亦兜售毒品，誘使客人光顧樓上賭場，擴闊收入來源。為招攬更多賭客，集團會切合不同賭客喜好，安排年輕貌美女荷官吸引年輕賭客，亦以優惠價兌換籌碼。