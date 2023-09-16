近期涉劫案騙案被捕青少年增加　情況令人擔憂

青少年犯罪問題一直受關注，尖沙咀「名人站」周一(11日)發生劫案，4名被捕人士中有2名分別10歲及14歲南亞裔男童；前日(14日)「猜猜我是誰」電話騙案中5人落網，被捕的5人年齡由12至27歲，當中有4人是18歲以下，年紀最少僅12歲，3人是學生，執法部門指他們被不法分子利用，負責在騙案中收錢，情況令人擔憂。

執法部門指防止青少年罪案有「9字箴言」，必需「由細做、持續做、一齊做」，指青少年不會到某個年齡才突然犯事，因此要在他們年幼時打好守法意識的根基，以減低他們長大時的犯案機率。現時逾70%騙案涉及網絡罪案，特別是不少年輕人「機不離手」，在網絡上獲取很多資訊，當中亦有很多不實資訊，因此網絡安全教育需自小做起。不同界別要做好，除了執法部門，亦需要家長、老師、學校及社工等一起合作，相信效果會更好。

根據數字，青少年犯罪的數字近年回升，今年上半年，21歲以下因犯刑事罪行而被捕的青少年有逾1,500人，按年增約22.8%，其中干犯詐騙被捕的有217人，與去年同期的102人相比，升幅達112.7%，當中59人是學生，而「洗黑錢」方面，亦有113名青少年被捕。