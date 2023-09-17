小麻鷹魚塘捕食遭魚絲纏困獲救　嘉道理農場治理後放歸大自然

嘉道理農場暨植物園昨日（16日）於其社交媒體發貼文，指一隻小麻鷹因在新田一魚塘捕食時被魚絲纏困在魚塘內，以及其獲救後的經歷。

貼文指事發於上月13日，一隻年幼麻鷹被愛護動物協會拯救，並帶到嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心。由於該隻雀鳥是在新田發現的，故稱牠為「小新」。愛護動物協會職員稱，一名漁民發現「小新」在魚塘中受困，牠的羽毛被浸濕，以致無法飛翔。漁民把牠帶回陸地時，小新已精疲力竭，而且反應遲鈍，他因此致電愛護動物協會尋求幫助。同時，園內職員留意到一位目睹事件的觀鳥者在社交媒體發佈貼文講述事發經過；指小麻鷹原本從池塘抓魚，但魚被連接在魚塘底的釣魚線扯着。麻鷹遭到阻滯，牠一直拉扯，直到筋疲力盡後掉進水裏。

抵達野生動物拯救中心後，「小新」渾身濕透、體溫稍降。動物護理員隨即為牠擦乾身體，並注射皮下液體以補充水分。護理員為「小新」吹乾羽毛和幫助牠回復正常體溫後，「小新」就變得活躍和靈敏，甚至試圖咬他們的手、毛巾和吹風機的電線！認為這是個好徵兆，表示「小新」的身體狀況已經好轉了！經過一天的休息後，獸醫團隊為「小新」麻醉並進行全面身體檢查，包括X光檢查，幸好「小新」沒有受傷。經過10天的康復療程和補充足夠的營養後，工作人員把「小新」帶回新田野放。

在野放前，人員在「小新」的腿上安裝了金屬環，並在雙翼配上標示「63」的翅膀標籤。這是自上月的麻鷹翅膀標籤項目開始以來，第5隻被配上標籤的麻鷹。翅膀上的標籤可讓人從遠處發現麻鷹，增加觀鳥者和公眾人士重遇這隻雀鳥的機會。這不但能提供獲救雀鳥是否存活的重要資訊，更有助研究人員進一步了解本地麻鷹的行為以及牠們在本地及鄰近地區的行蹤。