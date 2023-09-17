市建局邀30青年「入局」　推廣樓宇復修知識

市建局與香港青年協會轄下的香港青年領袖學院合作，籌辦「URA青年說」培訓計劃，鼓勵年輕人思考樓宇復修的議題，培訓框架在半年內分3個階段完成。計劃在今年3月展開，招募約30位來自不同學校的中三至中五學生。市建局行政總監韋志成今早(17日)在網誌中表示，學員可透過實地考察、課堂講解、參觀樓宇復修資源中心和工作坊，探索樓宇復修的根本性問題，並在「政策檢討」、「教育及推廣」、「法規執行」和「規劃與執行」4方面，了解相關政策及就有關議題討論，從而制訂有助推廣樓宇復修的解決方案。

業主在籌組樓宇復修工程普遍面對缺乏有關工程的專業知識、缺乏維修工程的組織能力和缺乏財政儲備的問題，首階段培訓中，學員到市建局在土瓜灣一個已完成收購的重建項目，實地考察兩幢樓齡大約50年的舊樓，親身體驗樓宇失修的嚴重程度，包括樓梯、行人走廊以及天台，例如石屎剝落、天台滲水、喉管破爛以至電力裝置老舊失靈等的問題和成因。

第二階段，學員透過一系列的工作坊，經歷樓宇復修政策措施的制訂過程，由政策研究、智庫、政策倡議顧問、專業學會，以及議員等行業代表舉辦8場的工作坊，就政策研究思考框架、公共政策的推廣、持份者游說策略，以及議會角色及立法工作等方面深入解說。

計劃第三階段，是要學員就如何加強推廣樓宇復修和「預防性維修」，從「政策檢討」、「教育及推廣」、「法規執行」和「規劃與執行」4方面，完成政策建議的草擬方案。團隊安排一場「模擬董事會」會議，邀請學員以市建局「顧問」身份，介紹他們的研究結果和建議方案，並由一眾模擬董事會成員，向學員提出反饋和完善政策的建議。

市建局冀盼學員未來繼續關心香港，參與建設。當局推廣樓宇復修的工作會持續進行，並投放更多資源推行支援服務，提高業主對樓宇復修和「預防性維修」的意識，促進他們為樓宇制訂定期保養計劃等積累所需資源，從而達致新、舊樓宇皆做好樓宇維修保養和管理的目標，建立以「預防為本」的樓宇復修新文化。