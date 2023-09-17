2700樓宇未遵辦強制驗樓　屋宇署料今年第4季起提檢控

本港近期不斷有大廈出現外牆石屎剝落，批盪如雨墜，當中更有數宗擊中途人。就相關事項，發展局局長甯漢豪今日(17日)在隨筆中表示，局方早前已就冧石屎事件宣布一系列加強執法及支援樓宇業主或法團的措施，成立常設溝通機制。局方透露，目前「通知」期限已屆滿而尚未遵辦強制驗樓的樓宇有約2,700幢。而針對該些未遵辦「通知」的樓宇，屋宇署將循4方面着手跟進，包括加強檢控、主動進行特別勘察及緊急工程等。

甯其後在文中引述發展局、屋宇署及市建局代表，講解有關加強執法及支援業主或法團的工作。根據屋宇署屋宇測量師陳正軒所言，加強檢控方面，已於上月底向所有尚未遵辦「通知」的樓宇發出信件，要求有關人士於1個月內交代進度或確實工作計劃，若無合理解釋及進度欠佳，署方會在今年第4季開始提出檢控，但如有個案顯示業主有心拖延，署方會優先處理，盡早提出檢控。

至於主動進行特別勘察及緊急工程方面，屋宇署自8月初起，在尚未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇當中，主動以無人機為潛在風險較高的樓宇外牆進行特別勘察。迄今，已完成超過30幢大廈的外牆特別檢驗工作，並會委聘工程顧問協助，為更多潛在風險較高的樓宇外牆進行特別勘察。

「樓宇更新大行動2.0」計劃第二類別樓宇的檢驗及修葺方面，「三無大廈」等約1,100幢較高風險的樓宇，現時已被納入計劃下的第二類別樓宇。目前，有約30幢樓宇已竣工，約630幢已經進入工程階段，另約440幢處於檢驗階段，預計到今年底共約180幢樓宇會完成修葺。

至於上文提及尚未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇當中，約有200幢為「三無大廈」，署方會以風險為本的原則揀選符合資格的大廈為「2.0行動」的第二類別樓宇。此外，政府已撥款60億港元由市建局推行「2.0行動」資助合資格業主就強制驗樓計劃進行檢驗及修葺，該計劃第三輪即將於本月底截止。