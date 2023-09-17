房協首條MiC安置屋邨明年落成　提供300單位

因應政府有意加快推展北部都會區的發展，房協位於洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目，亦即將落成，亦是首個採用混凝土組裝合成建築法（MiC），按進度日前已順利完成吊裝，預計單位在2024年落成。房協表示，是次項目創下多個「第一」，亦節省上蓋施工時間和人手，日後會繼續配合政府房屋政策，探索和發展不同房屋方案，並積極應用「組裝合成」建築法及其他創新的智慧科技。

「洪水橋/厦村新發展區專用安置屋邨項目第一期甲」為專讓受政府發展清拆行動影響的住戶，提供免入息審查的安置安排，預計2024年落成，合共提供300個單位。根據房協的資料顯示，項目由1,225個「組裝合成」組件組成，所有設備均於運抵工地吊裝前，在廠房預先完成裝嵌，再成為「組裝合成」組件。

房協指，組裝合成建築法有助提升效率、工地安全及質量監控，是次項目只需10個月便順利完成組件的吊裝，上蓋施工時間由28個月縮短至24個月。另外，是次項目是首個「組裝合成」的資助出售房屋項目，更是第一個竣工的專用安置屋邨。