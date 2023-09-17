特首平均評分跌至6.4　基層市民最關注土地房屋

港府即將於下月發表新一份施政報告，有團體於上月訪問基層市民，發現有超過65%受訪者希望當局先處理土地及房屋問題，其次為醫療及教育，反映住屋問題仍為基層最關注的議題。至於對行政長官李家超過去一年的工作表現評價，今年評分對比去年有所下降，以10分為滿分，今年平均分數為6.4分，較去年的6.8分為低。團體期望，港府能在新一份報告針對民生痛點，適時制定政策應對，回應市民需求。

社區組織協會於上月16日至本月11日期間，以網上問卷形式訪問644人，了解他們對新一份施政報告的期望，以及對特首李家超過去一年的評價。結果發現，有67.1%受訪者最關注土地房屋議題，39.9%最關注醫療服務，另有36.2%關注教育資源問題。社協指，結果反映住屋依舊是基層市民最迫切關注的政策範疇；至於醫療及教育，因兩者皆與市民健康及兒童青少年成長息息相關，故關注度大幅提升。

至於問及基層市民對行政長官李家超過去一年的評價，有最多受訪者打5分，佔23.8%，評分平均數為6.4分，較去年在李家超上任後的平均分6.8分低，顯示上任一年後基層市民對行政長官的評分表現稍微下跌。此外，有57.1%受訪者認爲，當局應優先改革現行經濟援助的發放機制，增加綜援、在職家庭津貼及學生資助等現金津貼金額；另有55.4%認為，要優先處理每年興建3.5萬個公屋單位，確保輪候者3年可上樓。

社協副主任施麗珊表示，處理房屋、提供經濟支援及解決跨代貧窮，為現届特區需優先處理的課題。惟港府在過去一年推出的不少計劃尚未落實，亦未見具體成效，加上未有完善現有津貼制度，如綜援、法定最低工資機制等，她建議當局制定確實時間表，加强扶貧力度。