「夜繽紛」成效未見　港府：是「長期工程」

疫後本港經濟復常未如理想，晚市一譚死水。港府近日推出「香港夜繽紛」連串活動望救經濟，但夜繽紛推出後的周五、周六晚上，有商舖如常早收，人流未有增加。港府今日（17日）表示，「香港夜繽紛」是「長期工程」，指要下功夫才可以改變市民在疫情3年期間形成的生活習慣，但相信港人能靈活應對，形容「好有橋」 。

「香港夜繽紛」暫未收效，港府認為疫後港人喜歡出遊是十分正常，故香港必須要強化現有優勢，如文化、歷史等將其宣傳，相信海外和內地旅客都覺得香港具吸引力，例如生態旅遊或文化歷史路線等，都應進一步加強發展，營造香港特色。港府又認為「香港夜繽紛」計劃是「長期工程」，指要下功夫才能改變市民在疫情3年期間形成的生活習慣，但相信港人能靈活應對，亦「好有橋」，只要各界投入精力、經驗、智慧，再配合投放資源和宣傳，香港就會有作為。

港府又稱，在融合國家發展大局的前提下，鼓勵和促進兩地人文交流很正常，認為港人必須認識大環境，本港會長時間朝著這個方向發展，期望在「一小時生活圈」下，香港和內地能互利共贏。