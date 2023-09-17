政Whats噏：林超英轟人工島貽誤蒼生　新田科技城漠視自然規劃

世紀黑雨，引發多區發生嚴重水浸，堵路封村、黃大仙中心商場被水淹沒，山泥傾瀉令令石澳道交通癱瘓，政府更形容呢場大暴為「500年一遇」。天文台前台長林超英話呢場大雨反映極端天氣常態化，政府有必要重新規劃未來以應對氣候變化，又批評交椅洲人工島同新田科技城項目，話人工島會「貽誤蒼生」，而新田科技城就漠視自然、不顧氣候變化嘅規劃。

有官員早前解釋呢次係「500年一遇」大雨所致，林超英近日喺報章撰文話認同呢個講法，話呢次降雨參考舊時代確實係500年一遇，但係喺新氣候時代就肯定唔係嘞，過去嘅「極端」大有可能變成未來嘅「常見」，因此呼籲天文台嚟緊必須緊急深入研究，重新制訂降雨量參考值，事關大型工程例如防洪大渠嘅設計，通常參考200年一遇嘅極端值，經過呢10幾年嘅跳躍式破紀錄，再唔制定新嘅參考值，將來隨時幾年一次飽和。

林超英又話根據天文台研究，過去50年一遇嘅最高海水高度，喺氣候變化嘅背景下，到咗本世紀末，隨時年年出現，可惜苦口婆心，香港各界無聽入耳，繼續硬銷填海。佢話全球都喺度關注海水上升，太平洋同印度洋島國在擔心水淹亡國，批評香港就反其道而行，喺大海中央建一座等待水淹嘅人工島，悖逆常理，違反災難管理「不增加原本沒有的風險」嘅基本原則，斥現時仍有人執迷不悟，唔明白人工島會「貽誤蒼生」喎。

其實林超英認為有問題嘅項目又點止人工島，佢仲大鬧新田科技城係另一個漠視自然、不顧氣候變化嘅規劃。佢話起初新田科技城規劃範圍喺深圳河下游，本來就受暴雨下深圳河水淹嘅威脅，今年初更忽然大幅擴大規模佔用百多公頃濕地，令科技城直接置於未來海水上升的水淹威脅之中。事實上，早前嘅世紀暴雨中，新田一帶都帶嚴重嘅水浸。

佢又提到雖然據聞有官員指科技城係「國家任務」，大家不宜多口，但佢認為「皇帝也叫不停海潮上升，自然的力量不會因人類意志而轉移」，將財富高度集中到一個容易受災嘅地點，是常人唔會做嘅事，將科技城建喺濕地上係「不尊重自然規律的鹵莽行為」。佢重申，自己唔係逢大型工程項目必反，但係尊重自然規律係人類生存嘅必要條件，「盲目向海、向濕地要地，將招來惡果」喎。