火龍真身現赤柱　市民插香兼打卡　巡遊過後待中秋

下周五(29日)便是中秋節，薄扶林村將當日將復辦舞火龍。市民除了當日到薄扶林看到火龍，今日(17日)亦能到赤柱一睹其真身！薄扶林村火龍會今日於赤柱廣場舉辦巡禮活動，讓大眾能近距離觀看火龍及插香。火龍將於傍晚巡遊後移師海洋公園，並展出至下月初。

於今午約2時，火龍已經「現身」於赤柱廣場對出空地，除了火龍會義工，市民都能嘗試為火龍插上香枝，一眾小朋友都表現得非常興奮；亦有眾多親子於火龍前「打卡」留念。而於今日傍晚約6時，主辦單位將會提着火龍巡遊赤柱，由廣場迴旋處出發，先到天后古廟參拜，再經赤柱大街到水僊古廟參拜，及後經赤柱海濱長廊，返回赤柱大街。

薄扶林村火龍會總監蕭崑崙向東網提到，火龍於巡遊後將移師至海洋公園，稍後於園內會再有巡遊活動，並展出到下月初，希望令其他地區的市民都能近距離感受到火龍的氣氛。

另外，今日雖然天朗氣清，但周末的赤柱未見太多旅客、市民的身影，赤柱大街有零星的人逛街，旁邊的酒吧入座的人數不足一半，而於售賣衣服、精品及手信的店舖附近，人流較多，個別旅客於店外選購文創商品。