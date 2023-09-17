港鐵輕鐵屯門車廠開放日　近4000人入場參觀

明日(18日)是輕鐵通車35年。為紀念輕鐵「生日」，港鐵提早一日於今日(17日)舉辦輕鐵35周年屯門車廠開放日，吸引近4000名市民參與活動，除鐵路迷外，不少屯門、元朗、天水圍的居民亦入場參觀。車廠內昨首度同場展出第1期(35周年復刻主題輕鐵)至第5期的輕鐵列車，5車並排列陣，氣勢非凡，市民爭相拍照留念。

車廠開放日另設有多個以輕鐵為主題的「打卡點」、互動遊戲攤位、不同年代的輕鐵物品展覽。市民更可參觀並親身登上已經退役的第2期輕鐵「孖卡」列車車廂，試坐經典的「橙黃色」膠椅，回憶昔日乘搭輕鐵暢遊新界西北的難忘時光。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，「很高興透過這次車廠開放日與大眾慶祝輕鐵35周年的里程碑，讓新界西北以至全港市民，一同見證輕鐵與社區共同成長及發展的故事。」她又指，港鐵近年藉着舉辦「輕鐵本地遊」等，向區外人士推廣輕鐵服務，港鐵將會繼續投放資源提升輕鐵服務，以迎接新界西北地區未來發展和區內居民需求的挑戰。據悉，新冠疫情期間為配合本地旅遊業而推出的輕鐵車廠本地遊活動，除了受本地團體歡迎外，亦吸引到外國遊學團選為參觀行程之一。

輕鐵服務新界西北地區35載，自1988年9月通車以來，由原來服務屯門及元朗區，及後網絡伸延至天水圍區，並為屯馬綫乘客提供接駁服務。