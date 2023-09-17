玫瑰崗中學將停辦　校長發信轟辦學團體誤導家長　強調收生充足

創校64年的玫瑰崗學校，其私立幼稚園及小學將於2024/25學年起併入香港道爾頓學校；而受資助的玫瑰崗中學亦於2025/26學年停辦。玫瑰崗中學校長蘇佩婷今日(17日)發表聲明，批評其辦學團體發出的致家長函內容誤導，強調玫瑰崗中學收生人數一直增加，並非因收生困難而被殺校。

聲明指，玫瑰崗中學的學生人數一直在增加，本學年招收了3班中一級學生，並維持了中四至中六3級各有4班，加上招收各級插班生，學生規模正不斷擴大。聲明又指，該校近年添置不少新設施，例如課室的電子白板、禮堂的大型LED顯示屏、校園電視台和健身室等，在有政府的資助下，所有設施已投入使用，該校並沒有像並沒有遇到辦學團體所指般有財務困難。

聲明又批評辦學團體向各持份者殺校披露信息的時間非常緊迫且不合理，例如本月14日下午2時半通知該校家長教師會 、玫瑰崗學校舊生會、校長、副校長；翌日(15日)上午10時通知法團校董會，同日下午3時45分通知中學教師，到下午5時53分發出致家長函和致老師函，通知於本月16日舉行家長大會，並於本月16日下午2時30分至4時40分舉行中學部家長大會。聲明指，由於信函發出的時間與會議舉行的時間相隔不足24小時，各持份者特別是家長，根本沒有足夠時間安排參加家長大會，甚至閱讀信函，對於未能參加大會的家長來說絕不公平。

另外，聲明指殺校停止收生影響學生情緒，例如初中學生會感到沒有安全感，因為他們擔心升讀中四後無法適應新學校，而中三級學生會感到不知所措，因為他們轉學到新學校後可能會無法得到公平選擇科目的機會。