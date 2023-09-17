調查指約70%煙民會因獎勵嘗試戒煙　加稅反而無作用

為期兩個半月的《控煙策略公眾諮詢》進入最後兩星期，有關注煙草政策組織在街頭擺放「煙頭投票箱」，收集煙民對加煙草稅、戒煙獎勵的意見，發現眾多煙民稱不會因為增加煙草稅而戒煙，反指約70%煙民稱會因為獎勵而嘗試戒煙。組織促當局修改控煙政策，集中打擊私煙及改善成效不彰的戒煙服務，而非以家長式管治態度控煙。

長遠煙草政策關注組連續四個周末，在旺角街頭擺放煙頭投票箱，每次均設立不同的投票題目，本周投票題目是「你會唔會因為政府再次增加煙草稅而戒煙？」以及「如果政府提供戒煙獎勵，如現金獎，你會願意嘗試戒煙嗎？」關注組稱在旺角鬧市區擺放兩個小時後，結果顯示絕大多數煙民表示不會因為政府再次增加煙草稅而戒煙」。相反，有約70%煙民表示會因為政府提供戒煙獎勵，如現金獎，而嘗試戒煙。

對於日前港大醫學院提議以「再一次大幅增加煙草稅」，提高香煙零售價至近100港元來提供戒煙誘因，長遠煙草政策關注組召集人盧啟律認為，「投票結果」正好反駁有關建議。對吸煙人士而言，「提供戒煙獎勵」絕對比「再次增加煙草稅」更有效提高他們的戒煙意欲。

盧啟律續指，本港在2008年至2014年間曾3度上調煙草稅，但整體吸煙率只下跌1.2%。而在2014年至2022年8年期間，即使本港沒有增加煙稅，吸煙率仍跌1.1%，跌幅相若，認為增加煙草稅與吸煙率下降並無直接關係，煙稅反而催旺非法私煙。他又說，目前政府提出的控煙建議均從「懲罰」或「禁止」的角度出發，並無獎勵或誘因，只會令煙民感被排斥、懲罰，令吸煙行為地下化，更多人買私煙而更難監管，威脅公共衞生。

關注組重申，要真正達到有效控煙，短期內應集中資源打擊私煙及改善成效不彰的戒煙服務，而非以家長式管治態度處處針對煙民。關注組亦建議政府也可參考海日本、歐洲吸煙房或吸煙區例子，劃分吸煙的範圍，減低二手煙對非吸煙人士的影響。