紅山半島屢揭僭建　港府多年沒執法　學者批雙重標準

東網全新節目《東呼即應》一鳴驚人，旋即吸引廣大市民關注，節目瀏覽量節節上升，備受好評。《東呼即應》題材網盡大小城中熱話，近期港島南區大潭紅山半島因一場黑雨引致的山泥傾瀉，從而揭發僭建或佔用官地風波，多間獨立屋受牽連；更踢爆當局過去曾收到零星涉及紅山半島僭建舉報，卻沒列入主動巡查清單。發展局否認明知違規而不處理，強調「眾多個案需排序處理」。學者質疑當局過去對富人大宅的僭建「視而不見」，只針對市區舊樓問題，或給人雙重標準之感。

紅山半島多間獨立屋接連被揭發僭建或佔用官地，當局同時被踢爆過去曾收到涉及紅山半島僭建的零星舉報，卻沒列入主動巡查清單，全面審視相關獨立屋。發展局局長甯漢豪日前解釋，政府並非明知有違規而不處理，而是相關的個案眾多，需按排序處理。

《東呼即應》主持仙迪問及，單單紅山半島便有3間獨立屋涉及僭建地庫，霸佔官地興建花園等涉嫌違規事項，而豪宅遍及全港，不難想像到僭建亂象有多惡劣。她又說，雖然當局聲言未來會針對獨立屋，展開大規模巡查行動，但至今沒有時間表亦沒有目標。仙迪續指，理解僭建無限多，而當局人手有限，但執法的寬緊及先後次序，難免令市民產生「是否富人便不用揸正嚟做」的感覺。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦認為，紅山半島僭建事件揭露屋宇署政策失當，過去將資源集中於市區舊樓僭建較多，部分舊樓僭建亦未必有即時危險，惟當局仍窮追猛打，花很多人手去檢控。反而對於富人獨立屋丁屋，當局看似對他們的僭建視而不見。

陳偉強又質疑，當局不知獨立屋有僭建的說法，尤其早期唐英年豪宅涉僭建、律政司前司長鄭若驊丈夫潘樂陶的大宅亦涉僭建，已經「敲響警鐘」，惟港府於事件發生後，沒有就權貴人士獨立屋作大規模檢視，質疑是雙重標準，「究竟是否真是不知，還是知道而不執法呢？」連同發展局的辦事效率低，難免打擊大眾對發展局的信心。

陳續指，即使港府將違法人士繩之於法，但刑罰阻嚇力未必高，不一定判刑，權貴人士或許認為「便罰錢啊，沒所謂」，令縱使難以確定港府過去是否偏袒權貴「有保護傘」，但亦已令市民認為港府「似乎怕了權貴人士」，較維護權貴，打擊港府聲望。

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