關愛隊運行逾3月難題多　餘下16區隊伍料細區先公布　

政府提出成立18區關愛隊，以荃灣區和南區為「試點」，而另外16區關愛隊的中標隊伍，當局稱下周起將分批公布結果。兩試點營運至今，不少地區人士表示遇上多個難題，包括行政程序繁複、欠缺會址、宣傳不濟、定位不清等。有關愛隊中人更不諱言，「義工唔係填表」、「非萬能」。而遞標書的團體在設立KPI（關鍵績效指標）時，除符合當區需要亦會配合民政專員想法。

當局指16區關愛隊於本月內陸續起動。據消息指公布的次序，以當局率先完成該區所有小隊審批作準，屬於「邊審批邊公布」，審批速度除區分大小有影響以外，亦關乎項目及隊員的調查。據悉，九龍城、灣仔等將首批率先公布；另有地區人士透露，新界9區如西貢、大埔及北區等將於下周公布。

雖然政府早於4月底兩區試點的關愛隊成立前，曾指會預留部分收回的互委會辦事處租予關愛隊，申請以兩年期暫准證形式，每平方米每月62港元的租金，但兩試點的關愛隊成立至今逾3個月，仍未獲分配互委會會址。

南區「關愛隊」聯席召集人朱立威直指關愛隊未獲租借會址對服務有影響，使服務不太到位。他解釋，有會址可方便居民更容易找到關愛隊，不需要單靠上門談訪，對基層長者而言面對面交談十分重要，單靠電話聯絡，長者心理未必太踏實。他要求政府盡快向關愛隊租借互委會會址，形容「愈快愈好」。

朱立威續指現時關愛隊「最欠缺行政支援」，因需要填寫大量文件，直言「義工係嚟做服務，唔係填表」。他指雖然與政府商討後部分程序的確有簡化，但當中部分文件需要花數小時處理，加上仍需填寫大量表格，為關愛隊人手安排帶來挑戰。朱又指政府曾向他們承諾，會推出系統協助處理文件事宜，並且會「邊一部分整好就推出」，但暫時未有時間表。荃灣關愛隊隊長黃偉傑同樣指現時不少隊員都要「揸文件」去協助街訪，認為「大家上去家訪無理由揸住文件」，期望當局可以將關愛隊有關文件電腦化。

荃灣汀深關愛隊副隊長鄭捷彬則指政府對關愛隊宣傳不足，而現時不少市民，甚或學校「未係好知咩係關愛隊」，即使宣傳單張上列明民政事務署的名稱，但部分學校在租借地方上有所顧忌，擔心關愛隊與政黨有關。

在眾多配套未完善下，政府卻擬增加與關愛相違的工作，予人感覺定位未明。環境及生態局局長謝展寰曾指，可安排關愛隊就垃圾徵費執法。朱直指執法「肯定唔應該係關愛隊」，而關愛隊只能擔任與現時工作性質類似的工作，例如可以在「三無大廈」派膠袋，至於處理精神健康問題，朱指關愛隊未受專業訓練，無辦法判斷需要人士，「關愛隊隊員係義工非萬能」。

針對互委會會址用途，民政事務總署回覆本報查詢時指已與房屋委員會達成共識，房委會已預留相當數目的前互委會辦事處以優惠租金出租予「關愛隊」，正跟進租賃和分配安排，並會在確定具體細節後通知他們。

另外，每隊申請關愛隊的團體須提交服務書，將列名各隊自設的KPI。據悉，申請團體在設置KPI時，除符合當區情況外，亦會在一定程度上配合當區民政專員的想法和觀點。

深水埗居民聯會理事長陳偉明表示，他們設置的KPI包括安排科技公司向居民介紹樂齡科技產品，因發現長者有需要時未必找到人幫手；加上民政事務專員黃昕然本身為環保、科技背景出身，對運用科技有想法和觀點，故綜合當區需要和專員想法下，認為將科技元素加入KPI可行。

翻查資料，過去黃昕然曾表示深水埗民政處致力探討以科技及數據改善社區服務的方案，亦有不少相關活動，如「健康科技@深水埗」、「社創 ‧ 社區4.0」等。