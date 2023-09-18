地產界向夜繽紛「潑冷水」　指對經濟復甦作用不大

本港疫情過後半年有多，惟市況依然持續低迷，日夜經濟幾乎均「一潭死水」。地產建設商會執委會主席梁志堅就直言，政府推出夜經濟活動，「完全沒幫助就假，但幫助不大」，指本港始終受全球大環境影響，近年更受移民潮影響，至少20萬人離港，中高層人才流失，致令經濟及生產活動難以復常。

梁志堅指，現時銅鑼灣波斯富街以往「搵個舖都難」，但目前已十室九空；而政府現時冀催谷夜經濟來帶動零售及飲食業發展，梁直指只靠夜市不能帶動經濟，單是人手從何來已令商家大感頭痛，又舉例指中環海濱發展逾10年仍未「搞旺」，認為需以多項措施配合帶動發展才能成事。

梁又分析指，目前經濟不佳屬全球狀況，中美兩國同樣面對經濟不景，認為政府應把握當前機會，檢視各項政策，例如從土地儲備及發展程序中拆牆鬆綁，以助發展；他指出新加坡目前已作出不少規劃，如土地資源及早儲備，反觀本港短期內依舊缺乏土地發展，阻慢發展步伐。而從大方向而言，他認為本港財務上仍可利用港元優勢，包括可兌換美元的窗口及財務人才，致力發展此優勢範疇。

對於地產發展市道情況，梁指因應目前市況，地產商投資較以往謹慎，其中今年度多幅用地流標，包括赤柱住宅地，會德豐亦有份入標，但最終未達政府所定底價而流標。他指地產商與政府看法不一，由於該用地鄰近居屋，而且未平整，需開山劈石，故投標價格謹慎；惟他估計政府因該地選址佳，屬豪宅區，故底價較高。

另就政府2020年推出土地共享先導計劃，惟至今僅接獲6宗申請；梁指，項目現時按7:3比例撥作公營及私營房屋發展，但亦有發展商提出調整比例至6:4，令發展未達共識；惟指政府料亦同意考慮調高該三成私樓用地的地積比，相關顧問小組暫時未商討有關事宜。