政Whats噏：見到邊個？　麥美娟大嘆時光飛逝

麥美娟(右二)、鄧家彪(左一)、鄧澄(左二)同君君(右一)合照。

粵劇早就獲聯合國列為「人類非物質文化遺產」，唔好以為只係上咗年紀嘅人先鍾意，事實上好多年輕人甚至小朋友都加入咗傳承嘅行列。

話說尋晚(17日)有一個工會活動，其中一場粵劇表演嘅劇目係《打金枝》。同屬一個工會嘅民政及青年事務局局長麥美娟(Alice)話表演好豐富，唔少更係由青年一代演出，特別係兩位青年嘅粵劇表演，大讚真是好精彩，仲發現原來當中有一位係鄧家彪嘅閨女。即係飾演公主嗰個係阿彪嘅寶貝女鄧澄。

Alice話睇住阿彪拍拖、結婚、生女，見到鄧妹妹大個女，仲高大過佢，唱粵曲有板有眼，真係驚覺時光飛逝。

感嘆還感嘆，事實上因為Alice所屬工會「高人」輩出，佢以前做議員期間亦曾經解釋過話自己唔係矮，係標準高度。Alice喺阿彪嘅社交平台亦留言「恭喜世姪女演出成功！佢已經高過我喇！」話唔知係咪前車可鑑，阿彪回應話「公主個鳳冠已經成半呎喇！」

其實鄧澄好細個就學粵劇，仲四出表演，阿彪經常都做「跟得爸爸」。喺工會演出當晚佢亦喺台上做攝影師，拍低呢場粵劇表演，當晚就將短片擺上網，同網友分享。