6人涉2019年油麻地暴動　今被判分別監禁47至63個月

2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，213人被捕。當中6人被控參與暴動，其中2人於開審前認罪，其餘4人則否認控罪，經審訊後被裁定罪成。該6人今（18日）於區院被暫委法官陳慧敏判處監禁47至63個月。法官指本案的情節屬嚴重，事件並非偶發性，眾示威者屬有預謀且有一定組織性，且有共同目的，一心與執法人員對抗。法官指當時場面極之暴力，雖無證據眾被告在現場有暴力行為，但有鼓勵其他示威者犯案。

6名被告依次是梁少明（49歲）、謝健樂（27歲）、黃家榮（23歲）、張創發（34歲）、郭傑超（23歲）及劉思彤（29歲）。控罪指，他們於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。梁少明另被控同日管有一枝雷射筆。除郭傑超及劉思彤認罪外，其餘4人均經審訊後被裁定罪成。涉及兩罪的梁被判監63個月，認罪的郭及劉分別被判監47及48個月。其餘3人方面，除較年輕的黃被判監60個月，另外2人則判監61個月。法官被告的個人背景的考慮較低，本案量刑須着重阻嚇性判刑，不過法官仍根據被告的個往良好行為及年輕等因素給予酌量扣減。

案情指，當日示威者在案發地點一帶集結示威，大部分示威者衣衫全黑，他們用雨傘等物品築起陣與警方對峙，向執法人員投擲雜物及至少251枚汽油彈，及用雷射筆照射。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕。警方當場截獲2名被告。其中郭傑超當時戴着面巾、防毒面具等，劉思彤則攜有背包、2隻手套等。

案件編號：DCCC 574/2021