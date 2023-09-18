旅發局復辦美酒佳餚等盛事　推$100餐飲消費券吸旅客

為配合政府推動夜繽紛活動，香港旅遊發展局將在9月至12月舉行一系列盛事配合，包括復辦舞火龍、美酒佳餚巡禮及品味全城等活動，亦全新推出100萬份、每份價值100港元的旅客餐飲消費券，以吸引旅客來港消費。

旅發局將由9月的中秋節支持復辦大坑舞火龍，市民可在9月28日至30日一連三天在大坑一帶街道，觀賞火龍巡遊，並會邀請國際學生體驗傳統舞火龍。萬聖節期間，即10月26日至29日，闊別5年的香港美酒佳餚巡禮也將在中環海濱舉行，活動設置300多個攤位，除傳統的36個國家美酒外，更有中國葡萄酒等新興酒品，佳餚方面亦特別加入大灣區人氣美食首次進駐。連接至11月，旅發局將聯合超過300間餐廳酒吧恢復品味全城活動。至12月，旅發局亦會舉辦香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數。

此外，為吸引更多旅客來港消費，旅發局將在11月起向訪港旅客送出全新100萬份「香港夜饗樂」旅遊餐飲消費券，每份價值100港元、旅客免費領取，憑券可在港於傍晚6時後使用。另外，旅客可在11月至1月期間，以港幣20元乘搭開篷巴士夜遊香港。同時，旅發局亦將提升廟街夜市氛圍，主要是布置燈光、裝飾，利用創意「包裝」廟街，「整靚個場」吸引更多旅客。

宣傳方面，旅發局藉國際明星，包括有Henry Golding、林明禎及丁海寅等人宣傳香港夜遊體驗，以及與內地網上旅遊平台及社交平台合作，推出「抖音香港旅遊節」，甚至邀請不同內地博主乘坐高鐵來港城市漫遊，並在「小紅書」介紹漫遊路線，帶動赴港消費。

旅發局總幹事程鼎一承認本港消費氛圍不夠，但坦言重啟旅遊初期有這個問題可以理解。市民在疫情期間的消費習慣未改變到，所以先做好氣氛，再一步一步慢慢做起。至於當局有否給予額外資源？程鼎一則表示並無額外資源，旅發局用已有資源進行宣傳，將其視之為旅遊策展。

旅發局主席彭耀佳則表示會與業界、地區及政府溝通了解，形容「唔好因為一個投訴就咩都唔得」，認為要給予一定空間，但部分條例如何拆牆鬆綁則需要再全面考慮。