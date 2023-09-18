油塘建首個工廈改建過渡屋「光廈」　料明年第三季峻工

今屆政府矢志加大公營房屋供應，過渡性房屋單位更是「力谷」供應量，連空置工廈都不放過。根據有關當局向觀塘區議會交代的文年顯示，政府首個工廈改建而成的過渡性房屋項目「光廈」，將坐落於油塘東源街1號的大業織造廠工業大廈，經改裝後可提供166個單位，容納約560人，每層26至28伙，預計明年首季展開工程，並料第三季完工。

該過渡性房屋項目是由非政府機構「要有光」獲業主以象徵式租金，將大業織造廠全幢租予機橋作過渡性房屋之用，並改名為「光廈」；同時並獲房屋局於2022年12月批准撥款約9,130萬港元，將6層高工業大廈改建。由於將依據原有的工廈圖則改建，令項目大部分均為長型單位，每個單位內將附設洗手間、浴室和煮食空間，另每層亦設至少2個公共空間，讓日後入住的居民共同使用。

根據文件指出，該項目預料營運不少於5年，營運機構已諮詢相關政府部門，項目將不設停車位；而項目位置接近港鐵油塘站，而房署轄下的商場「大本型」亦設有巴士總站，有多條路線可供選擇往返其他地區，機構料當區交通可便利居民出入，亦不會對鄰近路面交通構成額外影響。