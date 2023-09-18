術後出院用鴉片類藥物　港大發現死亡率增0.61百分點

目前美國疾控中心建議，對手術後中度至重度疼痛患者處方鴉片類鎮痛藥物。惟港大醫學院一項研究顯示，出院時有鴉片類藥物處方者，其死亡率達1.68%，較沒有鴉片類藥物處方者的1.07%，高出0.61個百分點。研究團隊建議，患者應與醫生討論鴉片類藥物使用問題，並探索替代性疼痛管理方法及適當調整術後的後續安排。

港大團隊使用醫管局提供的病人電子健康數據作研究，分析在2000年1月1日至2020年11月30日期間，438,128名接受手術的患者數據，當中32,932名人出院時處方了鴉片類藥物。研究發現，出院時有處方鴉片類藥物的患者，有9.82%出院後續使用鴉片類藥物，而出院時未有處方鴉片類藥物的人，會持續用藥者則有3.11%。

此外，出院時有處方鴉片類藥物的患者，其到急症室求診、重覆入院及死亡的機率，分別為12.60%、17.75%及1.68%，較出院時沒有鴉片類處方藥物者的8.66%、13.00%及1.07%，分別高出7.94、4.75及0.61個百分點。研究數據顯示，出院時使用鴉片類藥物的患者，其術後持續用藥、30天內到急診室求診、再次入院及死亡的機率均顯著增加。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授梁熊顯建議，患者應與醫生討論鴉片類藥物使用的相關問題，例如使用時間、副作用、選擇使用較低初始劑量、結合多種藥物及療程的多模式鎮痛方案。梁續指，為減輕鴉片類藥物依賴或成癮的風險，患者亦可考慮其他疼痛管理策略，例如使用非鴉片類止痛藥、物理治療和認知行為治療，並與醫生討論及制定方案。