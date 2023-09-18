旅議會料10.1入境旅客達100萬　為疫情前7成

疫後本港旅遊業復常未如理想。香港旅遊業議會今日（18日）預測10.1假期的內地入境香港人數約100萬，僅為疫情前水平的7成，認為需時恢復，建議港府推出夜晚表演活動，乘車優惠等吸引旅客。對於旅遊發展局宣布向旅客推出100港元餐飲消費券，旅議會主席徐王美倫認為金額過少，指「多啲會吸引啲」。

徐王美倫指出，預測10.1入境的人數較5.1假期的60萬為多，估計與匯率等因素有關，她又認為現時部分內地人習慣跨省旅遊。雖然入境人數僅為疫情前7成，但她認為情況為預計之內，相信可以逐步恢復。

她續稱，相比外地，香港缺乏晚間表演活動，指泰國有人妖表演，國內有印象西湖，期望能有表演可以代表香港，建議政府舉辦晚間表演活動吸引旅客，並向內地旅客推出陸路交通優惠。

港府近日推動「香港夜繽紛」望帶動晚間消費，她同意有關做法，指業界支持活動。儘管有意見認為活動反應未符預期，她認成效非一夜間可見。

對於旅發局派發餐飲消費券，她認為有關款項過少，指「多啲會吸引啲」。旅遊界議員姚柏良則認為有關安排吸引旅客來港作用有限，但相信能帶動晚市氣氛，指現時最重要為帶動氣氛，而當局目前政府亦未必可以採取銀彈政策吸引旅客。

有意見批評旅發局沒新猷，徐王美倫認為有關活動過去幾年無做，而活動過去反應不錯，相信各行各業需要時間，可以觀察下那項適合香港可以加強推廣。