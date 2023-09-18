JPEX致函用戶「喊冤」　稱證監會予不公對待

虛擬資產交易平台JPEX周日(17日)晚上發文承認經營陷於困難，並預告今日(18日)公布如何為未來的發展搞「公投」。該平台剛向用戶致函，繼續「喊冤」表示遭到不公平對待，並炮轟香港證監會，又表明將繼續營運下去，同時亦稱會協助用戶優先提幣。未有提及林作。

JPEX稱，自開始經營以來，一直秉持着建構Web3.0世界的理念，致力於世界各地推動區塊鏈行業及加密貨幣市場的發展，過往亦一直願意且樂意配合不同地區政府的政策法規及牌照監管制度。

當香港政府宣布將未來重點發展置於WEB3.0項目時，JPEX團隊亦因區塊鏈行業，未來可能出現的長足發展感到欣喜，決意將發展重心轉移至亞洲地區，希望可為拓展Web3.0而共同努力。為可穩定地於香港地區營運，平台亦一直着手在牌照制度的寬限期結束前，為配合加密貨幣監管制度做好準備，並與證監會保持溝通。

不過，JPEX宣稱，證監會並未實踐承諾，於其他加密貨幣交易所宣布加入香港市場，並大規模宣傳時，對JPEX卻「不斷施以不公平的對待」，向其所有合作夥伴發信，要求解除與平台的合作。上周三(13日)發表一份針對JPEX的聲明後，導致平台所合作的第三方造市商「惡意」鎖定資金，並出現經營困難的情況，而平台亦為保障用戶的權益，於2023年9月15日再次向證監會索取指引，但僅獲得「已轉交執法部門」回覆。

JPEX續稱，將會堅定不移地繼續營運下去，「不會因是次不可逆轉的政策風險所引致的嚴竣挑戰而倒下」，緊急提幣申請的專責小組仍將繼續為用戶提供優先提幣的協助。