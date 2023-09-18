政Whats噏：南丫島不堪暴雨多處塌方　陳學鋒促當局盡快處理

經歷500年一遇嘅黑色雨災，跟住又連日落大雨，本港多區出現水浸、山泥傾瀉，儘管已展開搶修同善後工程，但鄉郊地區仍然「滿目瘡痍」，如南丫島就有路段因塌方而封閉。議員陳學鋒話，雖然南丫島比較偏遠，相關工程會比較繁複，但都希望有關部門「着緊啲」，盡快安排維修整理咁話。

離島區區議員劉舜婷喺社交平台貼文，指南丫島索罟灣通往模達灣嘅道路，因斜坡發生沙泥傾瀉而堵塞多日，加上斜坡頂有唔少巨石，令村民無法通行，嚴重影響日常出入。陳學鋒就指呢條路係居民來往碼頭嘅主要通道，出現山泥堵塞令居民好唔方便，尤其是長者及坐輪椅人士，要前往碼頭就更加麻煩。除此之外，北角村沿岸斜坡有大量沙泥被雨水沖走，佢哋十分擔憂如果未來幾日持續大雨，情況可能迅速惡化，影響附近民居嘅結構安全。至於相關民居會唔會否因而需要鞏固房屋結構，陳學鋒就話啲樓係由居民自己起嘅，涉及到私人業權，目前暫且叫做安全，不過希望當局可以加固斜坡，避免再遇天雨而加劇土壤流失。

雖然南丫島居民一般靠步行或單車，並無載人汽車，但運輸貨物就仰賴鄉村車輛。南丫島水務處往大坪村一段路塌山泥，經專業工程師勘察，認為唔適合鄉村車輛駛過，目前只容許淨行人使用。劉舜婷呼籲各鄉村車輛切勿使用該路段，直至土木工程拓展署完成維修為止。陳學鋒話除咗模達灣條路，島上所有路段都做咗即時處理，主要道路經清理後已騰出小路，並做好臨時加固，民政事務處工程部都已經安排設置臨時通道方便居民步行及輪椅人士通過，不過未知幾時可以全面恢復，陳學鋒話希望當局可以盡快安排啦！

由於島上幾條主要道路需要善後，陳學鋒話模達灣受影響居民逾百人，榕樹灣都有200至300人左右，人數都唔算少。佢又話，雖然南丫島比較偏遠，不過居民以老人家居多，所以希望有關部門可以「着緊啲」。