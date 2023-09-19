三星堆文物順利抵香港故宮　4件珍品率先開箱

即將於下周三（27日）公開展覽的三星堆珍貴文物展，有關展品成功從四川兩間博物館運抵本港。香港故宮文化博物館指，本地布展團隊與四川團隊已開箱，並點交、檢查及安裝展品，包括一級文物「青銅二號神樹底座」，「凝視三星堆」特別展覽的準備工作，已進入最後階段。

香港故宮表示，特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」的珍貴文物展品，已從四川廣漢三星堆博物館及成都金沙遺址博物館，安全運抵，並且率先開箱4件珍貴文物，包括1986年出土的國家一級文物「青銅二號神樹底座」。另外3件珍貴文物為首度在四川省外展出、2020至2022年出土的「銅虎頭龍身像」、「金面罩」以及「青銅大神獸」。

其中，尾部上翹的「虎頭龍」是三星堆目前所見最高的動物造型青銅器之一，高75.5厘米。三星堆出土約十件金面罩中，以是次展出的「金面罩」最大，重約 350 克，黃金成分佔85%。「青銅大神獸」為三星堆迄今發現的最大、高98厘米、長104厘米及寬39厘米的青銅神獸。

館方提到，是次展出的120件青銅器、玉器、金器及陶器，出土自成都平原地區的三星堆、金沙和寶墩等遺址、距今2,600至4,500年，當中有23件屬國家一級文物，以及55件為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，探索古代中國不同地區、不同民族的生活和他們之間的文化交流，以及成都平原地區的物質文化與精神生活、藝術造詣與技術成就。

展覽將於下周三27日至明年1月8日開放予公眾欣賞，成人門票票價為150元，由於預計十一長假期，將有大批市民及訪客前往參觀，博物館將於10月3日原定的休館日，繼續對外開放。