學者促港府主動巡查虛擬交易平台　議員憂苦主投資「凍過水」

近日證監會指虛擬資產交易平台「JPEX」屬無牌經營，引爆虛擬幣串騙風暴。執法部門目前1拘捕4男2女，涉嫌「串謀詐騙」，案件已有1,408人報案，涉款約10億元。議員吳傑莊今早(19日)在電台節目表示，收到數十個投資者向其求助，甚至有人損失幾千萬港元，部分人已報案及錄取口供。惟當局調查時似乎仍未找到主體公司的董事和股東。若未能凍結涉案資產，擔心苦主的投資會「凍過水」。他認為後續調查要上升到國際層面，單靠香港未必可以做到。

吳又提到，證監會雖在去年已將「JPEX」列入可疑網站名單，但公眾難以知悉，現時有超過100家虛擬交易平台正在營運，但未正式取得牌照，當局亦無清晰公布。相反，有關平台的宣傳攻勢廣泛，包括戶外及交通工具廣告，及聘請網紅宣傳，令投資者誤信有關平台為持牌機構，或將會獲發牌。他建議證監會在不同平台宣傳，並加強投資者對虛擬資產的教育。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指出，現時全港只有兩間虛擬交易平台取得牌照，形容今次事件與「倫敦金」投資案件類同。該些虛擬交易平台自稱「交易所」，多為私營，而非官方，或不能做到「一手交錢、一手交貨」，亦有結算風險，即使外國亦有交易平台「爆煲」。他認為 政府應汲取教訓，主動巡查現有虛擬交易平台有否風險，並加強投資教育。