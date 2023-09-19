10.1假期復辦煙花匯演　博物館電車輕鐵等免費

為迎接「十一」假期，港府今年復辦煙花匯演，將在當晚9時維多利亞海港上空舉行。政府及公營機構亦會推出優惠，包括逾60間戲院睇戲半價，小童八達通可免費乘搭港鐵重鐵，包括羅湖落馬洲過境、九巴龍運日間路線。市民亦可免費乘搭電車、渡輪航線來往北角及觀塘灣仔至尖沙咀、輕鐵及港鐵巴士。

包括康文署室內及戶外康樂設施，和絕大部分的公眾泳池將免費使用，市民可免費參觀濕地公園、太空館常設展覽，香港科學館的專題展覽。過千間食肆亦推出指定餐飲折扣優惠。10月1日至7日在「本地魚菜直送」網店，以及荃灣實體店購買指定產品，可享有74折；10月1日至2日「綠在區區」回收點可獲取6倍或額外積分。

問及夜經濟和放寬小販管理制度，港府指任何意見會積極考慮，例如重新安排廟街等建議，對香港人的靈活性有信心，但明白要改變疫下市民早回家的情況需時。當局相信夜繽紛活動有吸引力，而部分為一次性部分有延續性，會加深加大去做，又強調香港有吸引力，有生態旅遊，有石林地質公園、深度遊、特色遊，相信為有吸引力的地方。

至於深圳近日推出便利港人消費措施，會否影響夜繽紛，港府強調夜繽紛活動非短期措施，而是為了改變港人生活習慣的一連串吸引市民夜間外出消費、帶動經濟活動，相信有助了解港人新習慣、喜愛外出的地點，而在試驗期間亦可帶動更多活動舉行。