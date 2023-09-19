曾交換電話情景非不友善　巴裔男子姦14歲少女僅囚5年

巴基斯坦裔男子前年底涉嫌在長沙灣向一名14歲女生搭訕，帶她到一屋邨內的梯間繼而強姦她。巴漢被控一項強姦罪受審，今年6月被陪審團一致裁定罪成，押後至今日(19日)在高院判刑。法官稱，被告無預謀犯案，使用的武力相對小，事發時事主可以用電話跟朋友WhatsApp，甚至影被告相，事後兩人亦有交換電話，形容情景並非不友善，案情不算最惡劣。不過，法官引述報告指，事主事後有發噩夢，食慾不振。而且法庭需保護未成年兒童，終判被告入獄5年。

現年23歲被告Iqbal Asif（洛阿士），2004年來港與家人團聚。他任職地盤工，過往有一次盜竊罪案底。他被控於2021年10月22日在長沙灣邨附近的樓梯強姦當時14歲女童Ｘ，Ｘ現已15歲。控方指，事發當日下午約4時，X途經長沙灣邨附近天橋時，被告尾隨，但X沒留意。其後X到該邨公園的長櫈坐下，被告坐到身旁，中英夾雜稱想與Ｘ交朋友。

據Ｘ指，兩人開始交談，之後再到附近的樓梯間坐下繼續傾，被告當時向Ｘ自稱17歲。期間，被告當時躺在她大腿，及後壓着她並把手伸進她衣服內，撫摸她的胸及下體，再褪下兩人的褲，並壓住她以陽具插進她陰道，及推高她衣服啜其胸。Ｘ形容感覺「好唔舒服，好污糟，好驚」，但因被壓住未能反抗，被告最終在她陰道外射精。及後Ｘ稱藉詞要見朋友，始成功離開。

案件編號：HCCC 197/2022