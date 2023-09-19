黃大仙區反盜竊行動拘50人　逾百宗案件涉款150萬元

黃大仙區執法人員於6至8月期間展開代號「暗谷」的反盜竊行動。人員以雜項盜竊、店舖盜竊、車內盜竊、處理贓物、扒竊等罪行拘捕50人，失物總值約150萬港元。該區執法人員共偵破106宗發生於全港的盜竊相關案，涉及失物包括現金、飾物、手機，健康食品、電器及體育用品等。

被捕的42男8女(16至85歲)，當中11人為持雙程證人士。據了解，一半涉案人士因一時貪心而順手牽羊，同時當中22男及2女，相信來自不同的犯案集團。

執法人員指出，以集團式經營的案件包括在社交平台或網上買賣平台貼文以搵快錢作招來成員，在其中一宗案件中，犯罪集團招攬一名體育用品店僱員，長期在店內偷去貨物，其後將貨物交予骨幹成員再分銷至本地及內地市場。另外，犯罪集團會指派成員到不同店舖偷竊，在過往3個月內，人員共偵破52宗店舖盜竊案，被捕3男2女同時涉及全港19宗同類案件，涉及貨物主要為藥品及保健產品。人員調查相信，賊人會將貨物轉售至其他藥房或其他渠道圖利。

另外，人員偵破19宗扒竊案拘捕6名雙程證男子，全部人均為犯案前數天才入境。初步相信犯案集團來自內地，並指派成員來港，以2至3人形式一起犯案。其後會將贓物帶返內地分銷圖利。