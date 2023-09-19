政Whats噏：母校停辦梁繼昌傷心　揭歌手甄楚倩係校友

近日殺校風波鬧得熱哄哄，原來會計界前議員梁繼昌都係玫瑰崗小學畢業，對於母校將會停辦，佢話好傷心，仲憶述母校嘅前衞教學作風。

創校64年嘅玫瑰崗學校，其私立幼稚園同小學將於2024/25學年起併入香港道爾頓學校；而受資助嘅玫瑰崗中學，下學年起亦停收中一新生，將喺於2025/26學年停辦。有議員仲要求教育局介入，暫援停辦中學。

梁繼昌喺社交平台話喺1974年度畢業，要對辦學團體講：「對你們的決定我們深感遺憾、傷心和失望！」回想從前，佢話母校喺1959年由西班牙教會創辦，而辦學團體嘅教育理念好前衞同有前瞻性。記得幾十年前嘅小一年代，除咗中文同社會科，課程已經全用英語授課，但每星期都有兩堂普通話課，由嚟自北京嘅老師授課，當時漢語拼音仲未普及，而要學習台灣嘅拼音符號。唔單止咁，佢話母校喺10幾年前又喺小學推行西班牙語課程添！

佢認為母校嘅教學理念同對宗教教育嘅堅持，栽培咗一代又一代視野廣闊嘅香港人，其中亦有唔少香港人熟悉嘅校友，佢希望散落世界各地嘅校友能夠延續母校的精神同使命。

呢間學校確實有唔少名人校友，而梁繼昌呢篇「傷心殺校」嘅Post出咗之後，隨即亦有唔少網友留言，仲意外發現已經去咗英國嘅觀塘前區議員畢東尼都係校友，畢東尼話「師兄， 估唔到我離開香港後， 每日睇新聞都好多嘢變咗 ，但連自己間母校都冇埋， 心情實在好難接受。」佢冇講自己係邊屆嘅畢業生，但就透露係同歌手甄楚倩 (Stella ) 同班。