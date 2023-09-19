鑽石山配水庫遷岩洞　政黨促建全科醫院拆「社區炸彈」

鑽石山食水及海水配水庫現正進行遷往岩洞工程，預計於2027年下半年完成，原址將會騰出大約4 公頃的土地，政府建議在原址提供約2,500個房屋單位及其他社區設施。有政黨進行問卷調查，結果顯示有近8成居民不知道或不了解詳情，希望相關用地規劃可解決黃大仙區醫療設施、居住地方不足等問題。

政府建議的初步規劃，包括房屋發展，提供約2,500單位；休憩用地，包括重置足球場及地下停車場；及醫療衞生服務設施等。有政黨於今年5月至7月進行調查，共訪問442人，結果顯示有近8成居民不知道或不了解詳情，而受訪者依次希望增設的設施為社區配套設施，如新型街市及商場、護老設施、康體及遊樂設施，以及交通及接駁措施，如與港鐵接駁的便捷行人通道、公共運輸總站等。亦有市民希望增設急症醫院、專科門診、眼科及牙科醫院等。

該政黨指政府在增建住屋單位的同時，必須確保有足夠的交通及道路負荷能力；亦需加強社區連接，增設便捷行人通道連搂區內各點及港鐵站，建議延伸「竹園北邨行人通道系統」至沙田坳道與慈雲山道交界一帶；政府也可運用「一地多用」原則，增設不同的社區配套設施，增設智能停車場、新型街市及商場、自修室等。

該黨黃大仙支部主席越毅強表示，黃大仙區交通接駁工具不足，繁忙時段有較嚴重塞車情況，如上慈雲山小巴大排長龍，加上政府規劃中未來大約有7000人左右搬入，更會增加負擔，建議政府可在在雙鳳街、沙田坳道、慈雲山道等增加或擴闊道路和車路，也希望沙田拗村可以有一段接駁到竹園北邨的行人系統，東九龍鐵路線亦可增加沿線去到富山邨一帶。

針對有官員曾指黃大仙醫院以護理為目標，被問到如何說服政府新增在黃大仙區新增全科醫院，有議員指九龍區人口老化嚴重，政府曾指居民可到啟德醫院，但該議員表示人口不斷老化，醫療問題會成為「社會痛點」，如繼續使用現在的醫療模式，「社區炸彈」只會「逾滾逾大」，希望政府不要待市民抱怨才「急急回應」。

被問到政府早於多年前計劃興建「竹園北邨行人通道系統」，但至今尚未興建，有議員指方案未興建因有持份者反對，黃大仙區前區議員簡志豪系統早於前兩屆區議會已充分討論，亦通過這個計劃，相信在今年年底或明年年初可動工。