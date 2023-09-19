貧富差距57.7倍史上最勁　逾136萬港人處貧窮狀態

香港貧窮問題嚴重，樂施會今日(19日)發表2023年香港貧窮狀況報告，發現疫情前後的貧富差距由2019年的34.3倍，大增至今年首季的57.7倍。樂施會建議政府每年調整最低工資，並推廣生活工資，保障基層收入及吸引潛在勞動力。

報告指出，今年第一季的香港整體貧窮率高達20%，有超過136萬人正處於貧窮狀態。今年首季最貧窮一成住戶的家庭月入中位數僅2,300港元，較疫情前跌3分之1，而最富裕一成住戶的月人中位數卻較2019年上升逾10%，達13.26萬港元，當中的貧富差距，由2019年的34.3倍，進一步擴大至今年首季的57.7倍。

報告又指出，今年首季有超過20萬人即使有工作，仍未能脫離貧窮，當中近60%人有全職工作，主要從事低技術工作，若以行業細分，以零售、住宿及餐飲服務業比例最高，每10人就有1人在職貧窮。而逾11萬名失業人口中，亦有超過40%人處於貧窮狀態，60%人指被公司遣散或解僱，反映基層工人在疫後仍處於就業不穩狀況。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅形容，這是有史以來最大的差距，反映即使疫情過去及社會復常，低收入和高收入家庭的經濟復原卻進一步呈兩極化，高收入家庭較能受惠於經濟復甦，而低收入家庭則未能受惠，對整體社會經已響起警號。

樂施會總裁曾迦慧建議，最低工資應參考通脹率，並每年一檢，根據計算，今年每小時工資水平，不應低於48.5港元；政府亦應加強託兒服務，以及對劏房家庭的支援，按劏房人口比例將 「社區客廳」擴展至18區；亦可透過「官商民」合作投放資源，培育和支持更多具有社會影響力的創新扶貧項目。