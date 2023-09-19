47%本地僱主未來3個月將增聘人手　調查指通訊媒體業最渴市

本港全面撤銷防疫措施後，社會逐步復常。有人力資源公司近日訪問510名香港僱主，當中47%預算未來3個月將增加人手，17%會縮減人手，33%表示未有計劃調整員工數目。較多企業計劃增聘員工的通訊媒體業，正指數為48%。而消費及服務業的正指數較上季跌11%，反映未重返疫情前水平。 調查又指，訪港旅客數量上升帶動勞工市場，預計失業率會維持低水平。

人力資源服務公司萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指，本港勞工市場雖有改善，今年5月至7月經季節性調整的失業率2.8%，按月微跌0.1%，但全球經濟復甦放緩、加息政策及地緣局勢緊張等不穩定因素，令僱主招聘較上季謹慎。

表示較多企業計劃增聘員工的行業，是通訊媒體業，其展望指數是正48%。金融及房地產就業展望指數是正27%，消費及服務業、運輸及物流業就業展望指數，分別只有正12%，當中消費及服務業較上季跌11%。 徐稱，本港餐飲零售復甦未重返疫前水平，反彈亦未如理想，主要受到消費模式轉變，夜間消費減少、內地客轉向深度遊等因素影響，但相信「十一黃金周」以及政府近日推出的「香港夜繽紛」等活動和盛事，可進一步帶動本地消費。

她續指，受全球經濟影響，本港7月出口和進口貨值均錄跌幅，分別連跌15個月和13個月，削弱物流業界增加人手信心。至於航空業方面，她指目前航空公司數目、航班次數和目的地已恢復至疫情前7成半水平，預期本港客運量可在年底恢復至疫情前約8成，業界仍需至少2萬個從業員，企業亦正努力擴充人力以支持行業發展。