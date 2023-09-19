涉索取家長賄款　英基前主任認9罪　明年11月開審

廉政公署早前落案起訴一名國際幼稚園前行政主任，指她涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬港元，以助對方子女獲該幼稚園幼兒班取錄，有家長當場拒絕，另有10名家長則因涉嫌提供賄款被控。廉署其後再起訴3名家長和一名商人，指4人亦涉案，行賄共34萬港元，控以4項串謀使代理人收受利益罪。兩案今早（19日）同於區院提訊。該名前行政主任表明將承認9項控罪，並出庭指證其他被告。控方申請將兩案合併處理，但涉及4人案件當中的兩名被告表明反對。法官先將兩案同定於明年11月14日開審，預計審訊35天，眾被告續准保釋。

至於有兩名被告反對合併方面，法庭定於今年11月13日開庭處理，並定於12月7日就涉及4名被告的案件作提訊，屆時辯方將正式交代4人的答辯方向。案件審訊方面，控方指將會有34名控方證人，當中包括首被告林珍妮及3名校方代表，其餘30人均為廉署職員，15名被告當中有4人會有錄影會面紀錄。

兩宗案件的首案涉及11名被告，首被告林珍妮（53歲）為英基烏溪沙幼稚園前行政主任，她被控8項串謀使代理人接受利益、4項代理人接受利益及1項代理人索取利益，她表明承認當中9罪，其餘控罪將於法庭存檔。10名被控的家長依次為黃詠雯、劉映均（前稱「劉慧德」）、馬賢文、李洁冰、林泯希及其丈夫張珈銘、徐惠謙、江靜雯、蔡慧妍及其伴侶李俊朗（34至44歲），他們分別被控上述8項串謀罪名，江另被控1項煽惑代理人索取利益罪。

至於涉及4名被告的案件，4人分別是黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦（33至45歲），各被控一項串謀使代理人收受利益罪名，指4人於2018年9月4日至2021年3月1日，與林珍妮串謀，使作為代理人的林，在無合法權限或合理辯解下接受共34萬港元，致使英基向4名學童提供英基國際幼稚園（烏溪沙）的幼兒班學位。其中黃及朱表明反對將兩案合併。

案件編號：DCCC 603/2023