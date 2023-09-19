中大醫學院完成逾150臨床試驗項目　冀招募健康志願者推動科研

臨床研究是開發藥物的必經程序，中大醫學院一期臨床研究中心在10年間，建立逾8,000人的健康志願庫，完成超過150項早期臨床試驗項目，其中4成為癌症項目，其餘6成項目則涵蓋肝病、糖尿病、心臟病等專科，並促成多種新藥成功在內地、歐洲及美國註冊使用，包括可修復糖尿病患者受損葡萄糖感應的糖激酶激活劑 dorzagliatin。

中大腫瘤科團隊先後成功進行包括肺癌、鼻咽癌、肝癌等癌症的新藥研發，為對藥物有耐受性的病人尋找新治療方案。中大醫學院一期臨床研究中心醫務總監馬碧如表示，癌症項目佔臨床研究很大比重，而研究雖帶有風險，惟對晚期或缺乏治療方案的病人而言，則屬「延續生命的希望」。同時，中心亦有招募健康人士成為一期臨床研究志願者，在過去10年已有逾8,000人透過網上系統登記；當中2,500人曾參與研究，涉及40個研究項目。中心醫務總監陸安欣表示，每次進行一期臨床研究約需數十名「健康志願者」，以評估新藥物用於人體的安全性及耐受性，為之後的大型臨床研究提供參考數據。她期望，未來有更多人願意加入成為志願者，幫助推動醫藥科研發展。

現年71歲的陳太7年前患上三陰性乳癌，曾接受治療惟不幸復發，位於心口的腫瘤更不斷變大，且容易因日常動作致流血不止，後經醫生轉介到臨床研究中心參與免疫系統新藥試驗。馬碧如指，當時陳太每隔3周接受一次藥物注射，治療時間長逾3年，其癌指數現已回復正常，只需每隔半年覆診一次即可。陳憶述，當時抱着「唔做就死梗，做仲有機會(看到兒子)娶新抱同抱孫」的想法參與研究，期間雖有副作用，一度出現全身皮膚病，陳坦言過程難捱，但捱過後真的很開心。