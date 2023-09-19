打擊網售大麻集團拘15人檢260萬元貨　的士司機抽佣助販毒

執法人員於本周日(17日)至昨日(18日)進行代號「寒沙」的打擊毒品行動。行動中，人員以「販運危險藥物」、「串謀販運危險藥物」及「管有危險藥物」罪拘捕13男2女(23至68歲)，搗破4個毒品儲存倉，並檢獲大批懷疑大麻製品、CBD產品、迷幻蘑菇等，市值約260萬港元，另扣查4輛的士和1輛私家車。

今年7月，執法部門留意有毒販利用在通訊軟件Telegram開設的頻道及群組，專門介紹大麻及CBD產品，並且公然招攬會員出售相關違禁品。調查顯示，該頻道及群組由一個具規模販毒集團操控，提供一站式一條龍服務，集團會刊登出售大麻及含有CBD產品廣告，待有意者下單購買後，再將毒品運送至指定地方進行交易。另外，販罪集團為掩人耳目，會夥拍指定的士司機成員「送貨」。

本周日晚上，該部門先在沙田、長沙灣、紅磡及中環拘捕6男1女，同時搗破沙田一個毒品儲存倉庫，檢獲約550克大麻花、大麻精油、CBD產品、大麻朱古力及毒郵票。至昨日，人員再在佐敦、荃灣、沙田、觀塘、柴灣、粉嶺拘捕7男1女，搗破3個毒品儲存倉庫，檢獲約100克大麻花、大麻朱古力、大麻精油、大麻煙油、大麻糖、867克大麻精、250克迷幻蘑菇。

被捕人士包括主腦、骨幹成員，分別負責接受毒品訂單、看管販毒貨倉，其中3人為的士司機，負責駕駛的士接載集團成員運送毒品，另有2人是買家。其中7人已被暫控「串謀販運危險藥物」及「管有危險藥物」罪，案件明日(20日)分別在沙田及西九龍裁判法院提堂，其餘人士則獲准保釋候查。

據了解，涉案頻道及群組由2022年11月開始營運，頻道訂閱人數約18,100人，討論群組約1700人。而涉案的士司機與販毒集團以合作拆帳形式合作，部分司機透過中間人介紹或與集團人士認識下加入運作。