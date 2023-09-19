下學年SSSDP涵蓋52個學士課程　每年資助上限$79,770

教育局今（19日）公布，下學年（2024/2025學年）指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）將資助8所專上院校，共52個學士學位課程提供4,825個學額，即涵蓋52個第一年學士學位課程的3,305個學額，以及41個銜接學位課程的1,520個學額。

按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由今學年每年78,280港元，增至下學年79,770港元；非實驗室為本課程的資助金額則由每年44,950港元增至45,810港元。調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，並於正常修業期內發放。有需要的學生仍可就實際應繳的學費，可向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

當局指，下學年獲資助的學位課程屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待，當中包括4個獲挑選參加第二輪應用學位課程先導計劃的學位課程。教育局會繼續與相關部門，研究將更多合適課程納入計劃。

另外，資助計劃今學年起亦將擴大至涵蓋銜接學位課程。下學年的指定副學位課程及相關詳情，包括參與院校、副學位課程、資助學額和資助金額，將於稍後公布詳情。