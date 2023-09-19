鞋底藏可卡因西非漢囚22年3個月　不服定罪上訴獲批

一名西非男子2020年涉嫌把806克可卡因收藏在鞋底，在機場被海關截獲，案件去年在高院開審，陪審團花超過一日仍未有裁決，商議期間又問及基本定罪原則，原審法官認為他們未能掌握案件核心議題，決定解散並重選另一批陪審團，最終另一組陪審團裁定他販毒罪成，入獄22年3個月。他不服定罪提上訴，認為原審解散陪審團一事有錯誤。高院上訴庭昨日（18日）頒判詞批出上訴許可，認為議題對司法有普遍重要性，在上訴階段將討論解散陪審團的細節，包括法官可以根據什麼準則，以及應在審訊哪個時候解散陪審團。

上訴申請人Fadonougbo Frejus Lezin來自西非國家貝南。2020年2月1日，他經南非約翰內斯堡抵港後，在機場被海關截查搜身，發現其鞋子異常沉重，經X光機檢查，揭發鞋底有一包白色粉末，化驗後證實是可卡因。他被捕後，承認收取5,000美元（折合約3.9萬港元）作報酬販毒。2022年5月20日，本案開始在高院審訊，當時申請人否認對毒品知情，至6月9日上午，陪審團退庭商議。

據判詞透露，到了6月10日中午，陪審團未達成裁決，並發問多條問題，當中包括要求法官重申定罪基礎，即申請人知悉攜帶不合法物品來港，而如果申請人知道自己攜帶該物品，但不知它屬違禁品，又是否應被定罪。法官關注，陪審團未能掌握案件要點，而且他們已討論了一段長時間，認為有機會引致司法不公，最終解散陪審團，並重新選出7名陪審員，7月21日審訊結束，陪審團一致裁定申請人販毒罪成，法官判他入獄22年3個月。申請人認為，原審法官錯誤「取消」第一次審訊，並展開第二次審訊。

案件編號：CACC121/2022