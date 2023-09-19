房委會下年度增加公務員綠表資格配額　由500增至750個

資助房屋爭崩頭，政府計劃增加公務員綠表資格配額。房委會通過公務員事務局建議，將於2024/25年度增加初級公務員/退休初級公務員綠表資格配額，由現時500個，額外增加250個至每年750個，以滿足公務員的置業需求。

有關「配額計劃」設立的目的，原意是酌情地為初級公務員和退休初級公務員提供較佳機會入住公共房屋。公務員事務局負責制訂有關各類申請者的配額分配、申請資格和相對優先次序。根據過去申請情況，綠表資格證明書的申請數目及行使獲發綠表資格證明書的比率持續偏高，預計未來數年合資格申請人及行使獲發綠表資格證明書的申請人數目會持續處於高水平，故公務員事務局向房委會提出，由2024/2025年度至2028/29年度每年額外增加250個綠表資格證明書配額，予初級和退休初級公務員申請。

根據截至2022年12月底的估算，房委會及房協由2023/2024至2027/2028五個年度內 ，可提供總數約45,400個資助出售單位，平均每年9,080個資助出售單位，較之由2017/2018至2021/2022的平均4,600個有明顯增加。另外，現時約有416,000個仍未補價的資助出售單位可於居屋第二市場出售予持有綠表資格證明書的配額計劃申請者。房委會料，公務員事務局提出的的建議，將對資助出售房屋的供求情況不會構成顯著的影響。