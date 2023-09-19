小一入學申請可經電子平台或紙本遞交　9.29截止

教育局今日(19日)提醒，有意為子女申請在2024年9月入讀官立或資助小學一年級的家長，須由周四(21日)開始透過「小一入學電子平台」，或由下周一(25日)開始以紙本表格遞交「小一入學統籌辦法」的自行分配學位申請。

教育局發言人表示，家長如欲在「小一入學統籌辦法」的「自行分配學位」階段，透過電子平台為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，須先登記成為「小一入學電子平台」用戶，並以「智方便+」綁定帳戶，在9月21日至29日期間，透過電子平台遞交申請。

如家長選擇遞交紙本申請表格，則須在9月25日至29日期間的學校辦公時間內，將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校；若家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。

教育局發言人重申，無論有關申請是經電子平台或以紙本遞交，家長只可為每名子女遞交一份申請，家長若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢，呼籲家長切勿同時為同一名子女遞交重複申請。