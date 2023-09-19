涉連登發布煽動言論　46歲男文員還押待下月20日再訊

一名男子涉嫌在連登討論區發布煽動言論，包括提到要用無人機殺中共領導人，要炸北京中南海，又要共產黨滅亡。他被控一項煽動罪，案件今（19日）在西九龍法院提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至10月20日再訊，期間被告須還押。

46歲被告鄒文偉，報稱任職文員。控方今申請押後，以便執法部門繼續調查，包括檢視被告手機，了解是否涉及其他罪行。控方反對被告保釋，辯方有保釋申請，裁判官認為，需以國安法標準審視保釋門檻，案中沒有足夠理由，相信被告不會繼續危害國安，最終拒絕被告保釋，但重申政治言論本身不犯法。

被告被控於2023年3月21日至9月18日期間（包括首尾兩日），在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG發布、提供及/或持續提供陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC3983/2023