失業率錄2.8%　建造及運輸業失業率跌幅較大

政府統計處今日(19日)公布最新失業及就業不足統計數字，今年6月至8月經季節性調整的失業率為2.8%，與對上一次數字相同；同期就業不足率則錄得1%，對比5月至7月的1.1%輕微下跌。港府表示，相信訪港旅遊業和本地消費持續復甦，應在未來數月繼續支持勞工市場。

根據最新公布數字顯示，總就業人數由5月至7月的3,708,000人，上升至6月至8月的3,714,500人，增加約6,500人；同期的總勞動人口亦由3,819,700人，上升至3,826,600人，增加約6,900人。至於同期不經季節性調整的失業人數，則由111,700人，輕微下跌至112,100人；就業不足人數則由40,500人下跌至38,900人，減少約1,600人。

至於與零售、住宿及膳食服務業合計的失業率則維持在3.7%不變。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.2個百分點至4.1%，零售業的失業率就微升0.1個百分點至3.4%。同時亦有其他行業的失業率下跌，尤其是建造業、運輸業和保險業。