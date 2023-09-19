香港迪士尼票種分4級別　料聖誕節入場門票加至879元

香港迪士尼樂園度假區於2021年新增門票價格分級制後，連續第2年新增「更高級別」的票種，變相加價。香港迪士尼今日(19日)宣布，將於明日(20日)起增設新1日門票的種類，每年最繁忙的特定日子或季節的標準門票價格將為879港元，與現時票價的759港元比較，變相加價120港元，增幅達16%。3至11歲的小童入場則需659港元。據了解，聖誕節假期為首個新票種生效的日子。

迪士尼解釋，門票分級制是行業常規，有效控制客人到訪和市場需求，而自通關以來，園區愈來愈多世界各地的旅客到訪，相信新的1日門票（第4級別）將有助分散需求，改善旅客於園區的體驗，又強調，在新的門票分級制下，普通日子的1日門票價格，將連續第4年維持不變。

樂園同時推出港人特別優惠，今年11月15日或之前仍憑舊價購買1日門票。根據迪士尼官網售票系統最新顯示，平日即周一至周四，門票普遍收費為最便宜的639港元；周五至周日門票即是719港元；而今月29日至10月1日共3天，即中秋節、翌日假期及十一假期，單日收費為最貴759港元。