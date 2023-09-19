政府市集基層難參與　團體促撥地辦民間墟市

政府力推夜經濟，包括推展市集等多項活動，希望振興本港經濟。不過，「撐．基層墟市聯盟」今日(19日)就發表「民間墟市用地列表」研究報告，指政府今年舉辦的多個市集，參與檔攤均為商業品牌和連鎖商戶，部分市集的租金亦相當高昂，一般市民或基層人士難以參與，未能迎合市民所需之餘，申請過程亦欠缺透明，促請政府撥出用地讓民間自行舉辦基層墟市。

前食物及衞生局於2017年制訂了「墟市申請資源指南」，落實墟市申請機制及執行指引，以便利團體申請墟市活動。惟聯盟及成員團體多年來於不同政府場地申請舉辦地區墟市活動，常中場地安排及申請流程仍有不少欠清晰之處，包括申請墟市程序及時間冗長等。

聯盟早前收集18區各持份者及公眾意見，一共收集了167個墟市場地建議，扣減部分非政府及其他不適切因素地點後，再根據「墟市用地適宜準則」評核，發現有57個用地適合作墟市，並將有關57個墟市建議用地制訂成為「民間墟市用地列表」，並將有關用地列表提交予政府部門。57個用地中，有10大適宜舉辦墟市用地，分別為灣仔修頓球場、葵涌運動場、黃大仙廣場、美孚橋底(華事達廣場對出、銅鑼灣東角道／記利佐治街行人專用區、屯門仁愛廣場、天水圍銀座廣場、葵青劇院對出空地、香港文化中心露天廣場(近鐘樓)和長沙灣遊樂場。

聯盟表示，環境及生態局曾承諾今年第3季公布有關墟市的方針及措施，惟第3季度即將完結，當局仍未公布任何民間墟市的試行措施。聯盟促請當局盡快盡快兌現承諾，提供會適場地讓民間團體能夠申請舉辦墟市，並建議政府常規開放閒置用地以供恒常舉辦墟市。又促請當局推出針對墟市活動的一站式申請程序，以簡化申請過程和提升效率，並制訂公開透明的機制，讓規模較小的團體能夠合理機會作出申請，以扶助基層創業就業。