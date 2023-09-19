柬埔寨主腦建釣魚詐騙集團　呃102萬逐層分贓　14名本港骨幹被捕

執法部門經深入調查後，昨日(18日)及今日(19日)展開代號為「魚躍」行動，瓦解一個跨境釣魚詐騙集團，並且拘捕14人，當中包括集團在香港的骨幹成員，他們懷疑與本地39宗串謀詐騙案及1宗處理贓物案有關，案中涉及金額約102萬港元，單一損失最高一宗被騙去約6萬港元。

本年初開始，執法部門留意到有詐騙集團偽冒商業機構短訊，指受害人的會員福利快將到期，要求他們輸入個人資料、信用卡資料和一次性密碼，從而延長會員積分的限期。人員收集情報進行分析，發現集團已經活躍近1年，其內部有明顯分工，上層是柬埔寨主腦，他們建構虛假網站後，再以漁翁撒網的方式，發送短訊或電郵騙取受害人的資料；身處香港的中層成員接收盜用得來的資料後，便會綁定犯案手機，以「搵快錢」方式招攬下線，僱用車手、跑腿，指示他們利用該些手機購買貴價物品，包括手機、名牌手袋、名牌衣物、金器和點數卡等。該些贓物最終會交由任職二手名店的職員，或者二手金舖散貨圖利。

調查顯示，集團的車手或跑腿，可以在每件贓物套現後分得15%贓款，餘額便以現金或貨物方式交回中層骨幹成員，後者扣起35%犯罪得益後，改用虛擬貨幣將餘下的50%上繳主腦。集團透過上述方式清洗黑錢，逃避執法部門的追查，受害人直至收到銀行通知，方知信用卡被盜用。

人員鎖定集團的本地骨幹後，昨今兩日在大埔、粉嶺、黃大仙及馬鞍山等多處，以涉嫌「串謀詐騙」及「處理贓物」拘捕10男4女(21至33歲)，經進一步調查，得悉集團分工比預期中更精細，部分前線車手屬於黑幫成員，他們會利用社團內更低層次的成員持涉案手機購物，或指使債仔用此方式抵債，事成後支付數百港元報酬。另一方面，該些手機綁定的電話卡亦是用社團成員提供的資料作實名認證，藉此逃避偵查。行動中，人員檢獲總值逾78萬港元的證物，包括大量名牌手袋、服裝用品、金器、手機和手提電腦等電子產品。所有被捕人士現正接受扣查，案件仍處於調查階段，不排除有更多人被捕。