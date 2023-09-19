政Whats噏：政府話搵夠地起公屋　梁文廣驚走數

政府早兩年公布《長遠房屋策略》時話已搵夠330公頃嘅土地，供興建31.6萬間公營房屋單位，即係話「搵夠數」，但身兼房屋委員會成員嘅議員梁文廣就驚走數，好擔心單位數目可能打9折都唔掂。點解？

公屋聯會尋晚(18日)有個網上節目，總幹事兼同為房委會成員嘅招國偉問到既然政府話搵夠地起公屋，係咪可以研究下調整興建公營同私人房屋嘅比例，梁文廣話研究當然可以做，但實際上政府話搵夠地，但公屋單位係咪如期落成，係咪提供到呢個單位數目最重要。

梁文廣話一直有啲擔心，驚走數，驚起唔足咁多公屋單位，例如原本話起1萬個，點知最後變咗5,000個，事關呢啲情況時有發生，好似喺興建新屋邨前會諮詢意見，有啲意見會話要加社區設施之類，咁最終落成嘅單位就有可能較原先規劃嘅少。

佢又舉例，好似粉嶺高爾夫球場咁，若果政府搵嘅每一塊地都因為某啲原因而要重新規劃同重新設計，擔心落成嘅單位數目打9折都唔掂。

其實，政府喺本月初已收回32公頃用地的粉嶺高爾夫球場，交由康樂及文化事務署管理，但用地喺咪用嚟起公屋仍係未知之數。

對於外界建議重推公屋租置計劃，佢表明贊成，但認為前提係要有足夠嘅公屋供應。佢解釋，喺唔夠公屋供應下推租置唔係太現實，事關只會令可以用嘅公屋少咗，再加上租置樓嘅管理冇新出路，或突破唔到依家混合業權管理模式嘅話，夾硬推返出嚟未必係好事。

政府已展開增加公屋幸福感嘅調查，佢話公屋實際上係社會嘅縮影，應該將範圍由屋邨內擴展到邨外，甚至係整個社區嘅規劃，因為幸福感唔單止係住得好，仲涉及對外交通。

被問及現時樓價跌，有意見認為資助房屋階梯同私人樓宇市場重疊，佢認為樓價確實緩緩下降，但並非斷涯式下跌，縱使可能有部分市民依家嘅入息限額符合購買居屋嘅資格，同時亦可負擔得起買私樓，但唔需要否定資助房屋嘅需求，反而應該更早規劃，政府容許房委會喺樓市唔同周期制訂靈活方案，例如針對銷售對象同入息限額等。