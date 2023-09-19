假難民禍港公帑養災星　港府養瘤遺患《東呼》為民發聲

東網全新節目《東呼即應》一鳴驚人，旋即吸引廣大市民關注，節目瀏覽量節節上升，備受好評。《東呼即應》題材網盡大小城中熱話，南亞兵團經常無視法紀，禍港不已，繼早前有南韓女直播主被一名印度漢涉嫌胸襲兼強吻後，尖沙咀廣東道一家奢侈品店亦發生被3名南亞賊涉持刀錘打劫案，被掠去總值約300萬元的手錶，且懷疑涉案者最細年僅10歲！有意見認為「引入假難民靠害香港人」。

《東呼即應》收到很多市民投訴，指政府中門大開燒公帑，縱容假難民治安毒瘤無限擴散。單是是2014至2022年間，涉及毒品、謀殺以至傷人、強姦等嚴重罪行而被捕的南亞兵團或假難民，便有近6,800人，供養假難民的公帑近十年更花費超過100億元！港府引入假難民靠害港人，市民早已忍無可忍，惟政府愛理不理。

《東呼即應》又發現，不少深水埗居民受到假難民的困擾，尤其擔心治安問題。深水埗居民梁先生表示，經常受到南亞兵團滋擾，但對此無能為力，「除了走開還能怎麼對付他們，惡不夠他惡，現在全是假難民走來搞搞震，打劫錶行是他們！」他認為，港府根本不應該使用公帑養他們，「簡直靠害沒有好帶挈」！居民胡小姐表示，非常害怕南亞兵團或假難民，見到只能老遠避開，認為他們是找工作未必很容易的一群，為了生存可能會做這些(違法)事。居民林婆婆亦表示，一直都很怕他們(南亞人)，港人在港出生也沒有多少福利，全給予了南亞人。

事實上，假難民問題纏擾香港多年，各界一直呼籲政府退出聯合國《禁止酷刑公約》，根絕問題，港府也曾經承諾如有「需要」，會提出退約，惟未知為何拖到現在沒有下文。市民身家性命財產，被南亞幫嚴重威脅，惟政府一直不解決假難民問題，港府對假難民仁慈，就是對市民殘忍。至於竹篙灣是否可用作禁閉營之用呢，港英時代都有難民營，現在卻比港英時代還要惡劣。《東呼即應》反映民意，各界高呼要切除南亞假難民毒瘤，政府何時才肯應呢，《東呼即應》將會密切關注假難民治安毒瘤議題，務求令有關方面，有東呼，就即應。

《東呼即應》節目推出以來深受歡迎，反應熱烈，更立即發揮第四權功效，東方一呼，各界即應。為民請命的主題收到極大回響，節目後半段的社會熱話環節，亦深受網民追捧。市民若遇不平事，隨時可向東方爆料。讀者可按入爆料熱線36003600，即時接通電話報料；亦可透過WhatsApp、WeChat或LINE等通訊應用程式，直接將所見所聞的新聞資訊，包括相片及影片，以最快捷的方法傳給東網跟進報道。東網APP頁面右上角亦設有「爆料」ICON，讀者只要一按就可進入爆料頁面，再選擇「上載」，便可將你手機內的影片或相片上傳給東網；讀者亦可選擇「拍片」、「影相」，即時拍攝眼前發生的事物，將現場重要一刻傳給東網。