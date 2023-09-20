港鐵澄清　去年6月起站內已無JPEX廣告

證監會指虛擬資產交易平台「JPEX」屬無牌經營，可能涉及詐騙，執法部門已採取調查及拘捕行動；而社交媒體最近卻流傳照片，顯示港鐵站內展示JPEX廣告。對此，港鐵昨日(19日)深夜澄清，關於香港站介乎中環站連接通道的廣告的照片，查明是攝於2022年3至4月之間；另一張照片則屬2021年10月份攝於旺角站；而自2022年6月起，港鐵網絡內再沒有JPEX的廣告。

港鐵稱，港鐵網絡內的廣告一向由港鐵公司委託的廣告代理公司承辦。按照既定做法，廣告客戶會與廣告代理公司直接接洽於港鐵網絡刊登廣告的事宜，而客戶亦須確保廣告符合當時已生效的香港法例及廣告業界守則。

港鐵表示，理解相關廣告代理公司就於港鐵網絡內刊登廣告有其申請指引、批准流程及機制。港鐵已就最近的關注，提醒廣告代理公司作出檢視，進一步加強監察；亦會就事件與廣告代理公司，及配合相關機構按照法例跟進。港鐵續指，留意到相關監管部門昨日提到，是自去年7月起將JPEX列入可疑名單；當局及後修訂相關條例，將虛擬資產交易平台納入規管，相關修訂是在今年6月1日起生效。