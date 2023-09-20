外賣平台夥拍紅十字會及消防處　教授外賣員急救技巧

有外賣平台夥拍香港紅十字會及消防處，為旗下外送專員提供急救技能課程。內容包括學習心肺復甦法及使用自動心臟除顫器，學習急救程序和技巧，增强外送專員在處理突發情況的技能，提升急救知識。參加者完成課程後，將獲得出席證書及道路安全急救包；另設車身貼紙，供外送專員張貼在車輛上，以便公眾識別，在緊急情況下尋求援助。

根據運輸署統計數字顯示，本港交通意外數字按年增加。其中今年上半年，已有逾8,000宗涵蓋所有道路使用者和車輛類型的交通意外，按年增加13%。香港餐飲速遞「戶戶送」(Deliveroo)宣布，由本月起，旗下外送專員可参加由紅十字會提供的道路安全訓練課程，及消防處提供的「擊活人心」心肺復甦法，以及自動心臟除顫器課程。其中道路安全訓練課程內容包括事故後傷勢處理、施救程序、基本生命支援術和正確急救技巧等。

外送專員可自由選擇報讀課程，學習急救程序和技巧，以提高在緊急情況下的應變能力。有參加急救工作坊的外送專員譚先生表示，日常工作大多時間都是在路上，難免會遇到一些困難和風險。他認爲若有足夠的道路安全相關資源和技能，工作時便會倍加安心，顧己及人之餘，在遇到危急情況時更可協助拯救傷患。