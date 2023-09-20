黑雨下唐狗「烏卒卒」被沖走　12日後奇迹歸家　狗主喜出望外

本月(7日)黑色暴雨襲港期間，打鼓嶺坪輋村有村民飼養的5隻唐狗被洪水沖走，其中3隻已尋回，只餘「柏恩山」及「烏卒卒」失去蹤影；相隔12日即本周日(17日)，「烏卒卒」竟奇迹地出現在家門前狂吠，牠並無受傷，狗主梁太和妹妹驚見牠歸家，顯得十分激動和高興，而當日被洪水沖走幸尋回的3隻狗，見「烏卒卒」返回齊叫吠擺尾「歡迎」；現時只餘「柏恩山」仍未尋回，梁太仍堅持每日出門尋找，「一日未證實牠離世，我都不會放棄。」，她又十分感謝很多熱心人自發幫忙尋犬，令她十分感動。

黑雨當晚梁太的妹妹在屋內照顧5隻唐狗，當洪水湧進屋內，雪櫃突然塌下壓傷妹妹。消防員到場拯救，打開門入屋時，5隻唐狗便不幸被洪水沖走，包括9歲的狗爸爸「沙律」和4隻子女(「一眉」、「豆釘」、「烏卒卒」及「柏恩山」)。「一眉」被熱心市民發現，並由義工救起，交漁護署聯絡梁太領回；其後梁太亦在香港浸會園附近尋回「豆釘」，狗爸爸「沙律」稍後亦由義工救起，連同自行歸家的「烏卒卒」，梁太已尋回4隻愛犬。

梁太續指「烏卒卒」歸家後餵了牠吃大罐頭，又吃了消炎藥和腸胃藥，並幫牠洗澡，檢查過沒有受傷，只是十分疲累。其他狗狗見到牠都好開心，叫到拆晒天。」她又笑言「烏卒卒」表現得好像甚麼事都沒發生，只是去了一趟旅行般。現時只餘「柏恩山」未尋回，她坦言不排除「柏恩山」已離世，但一日未證實，她都不會放棄。